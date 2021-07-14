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Сахалинец стал фигурантом уголовного дела из-за подделки теста на COVID-19
Происшествия
Сахалинец стал фигурантом уголовного дела из-за подделки теста на COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 14 июля. Житель Южно-Сахалинска подделал справку об отсутствии коронавируса и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По версии следствия, 39-летний мужчина внес в официальные документы информацию о том, что получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Аналогичные справки он изготовил для троих своих родственников, которые прибыли на Сахалин и должны были предоставить их согласно новым требованиям. Обвиняемый признался в содеянном и заявил, что раскаивается.

Незадолго до этого столичные правоохранители пресекли торговлю поддельными справками о медицинском отводе от вакцинации. В ходе проверочной закупки им удалось приобрести документ, заверенный печатями одной из городских больниц. Экспертиза показала, что штампы оказались фальшивыми, сообщала Deita.

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сахалин тест коронавирус
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