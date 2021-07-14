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Врачи перечислили опасные для гипертоников продукты
Общество
Врачи перечислили опасные для гипертоников продукты
pixabay.com

Москва, 14 июля. Плохое питание и нездоровый образ жизни могут стать причинами высокого кровеносного давления и повреждений стенок сосудов.

Специалисты в области питания сообщают, что пациентам, которые страдают от гипертонии, следует отказаться от продуктов с добавленным скрытым сахаром. Среди них такие популярные продукты, как кетчуп, майонез и различные заправки для салатов.

Также виновниками развития заболевания могут стать те блюда, в которых содержится много соли. Медики предупреждают, что закуски могут казаться полезными, так как в них содержится белок и полезные жиры, однако людям с высоким кровяным давлением они могут навредить.

Токийский женский медицинский университет ранее назвал способ снизить артериальное давление. Специалисты заявили, что оксид азота расширяет кровеносные сосуды.

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продукты вредные гипертоники
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