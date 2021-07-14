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Кудрин оценил влияние «зеленой экономики» на нефтяные котировки

  /   Обновлено: 14 июля 2021 10:30
Экономика
Кудрин оценил влияние «зеленой экономики» на нефтяные котировки
politexpert.net  /  Зайцев Евгений

Москва, 14 июля. Цены на нефть могут значительно снизиться из-за роста «зеленой экономики» к 2030 году, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Российской финансовой системе, в связи с этим, необходимо брать этот фактор в расчет. Рост популярности «зеленой» энергетики вынуждает участников рынка формировать новые ориентиры для поддержки баланса в экономике.

«До 2030 года мы пройдем пик потребления нефти и нефтепродуктов. Как уже прошли пик потребления угля в мире... Мы не можем сейчас предсказать, какая цена на нефть будет через три, или пять, или десять лет», — подчеркнул Кудрин, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Алексей Кудрин призвал с осторожностью относиться к предложению Минфина РФ о налоговых изменениях. Особое внимание он обратил на акцизы, в том числе на табак и алкоголь.

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кудрин цены на нефть зеленая экономика
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