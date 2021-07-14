Семья из Санкт-Петербурга разбилась в ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 14 июля. В Ростовской области по дороге на курорты Краснодарского края в дорожно-транспортном происшествии пострадала семья из Санкт-Петербурга, погиб ребенок.

Как сообщили в управлении областного ГИБДД, происшествие произошло сегодня утром в Каменском районе Ростовской области. Семья из северной столицы направлялась на автомобиле «Лада Веста» в Краснодарский край с двумя детьми. По неизвестным пока причинам их автомобиль врезался в стоящий у обочины грузовик Shaanxi Shacman, в результате чего четырехлетний мальчик, находящийся на заднем пассажирском сидении в детском кресле, погиб на месте.

Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

В результате столкновения травмы также получили отец, который находился за рулем, супруга, находившаяся рядом, и двухлетняя дочь, которая располагалась на заднем сидении автомобиля. На место трагедии прибыла бригада скорой помощи, работает экспертная группа.

Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

Специалистам областного ГИБДД предстоит выяснить все причины произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как в результате дорожно-транспортного происшествия на 940-м километре автодороги М-4 в Ростовской области пострадали три человека и шесть автомобилей.