ООН предварительно удовлетворила требование Катара о независимом воздушном пространстве

Доха, 14 июля. Международная организация гражданской авиации ООН (ICAO) предварительно одобрила создание района полетной информации (РПИ), а также поисково-спасательного района (ПСР) в воздушном пространстве Катара по запросу Дохи. В пределах РПИ обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

«[РПИ] включил бы в себя суверенное воздушное пространство Катара и — для оптимизации безопасности и эффективности регионального воздушного пространства — смежное воздушное пространство над открытым морем», — прокомментировало Министерство транспорта и связи Катара.

Таким образом, через полгода после спада напряжения в отношениях государств Персидского залива Катар выразил намерение выйти из действующего соглашения от 1971 года, по которому в его воздушном пространстве действовал РПИ Бахрейна.

«Это предложение выражает одно из суверенных прав Катара и демонстрирует огромные инвестиции, вложенные им в развитие своей аэронавигационной системы», — отметил министр транспорта Джассим аль-Сулайти.

Катарский кризис

С 2017 по 2021 годы некоторые члены Совета содружества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Египет ввели запрет на пролет катарских самолетов в своих РПИ. Катар, в свою очередь, рассмотрел это как нарушение Чикагской конвенции ICAO, регулирующей свободный пролет его пассажирских бортов через иностранное воздушное пространство. Это и побудило Доху к пересмотру полувекового соглашения.

#AirlineNews #Airportnews #BreakingTravelNews #BusinessTravelNews ICAO greenlights Qatar’s proposal to control its own airspace: ICAO agreed, in principle with the establishment of a Doha Flight Information Region (FIR) and Doha Search and Rescue Region… https://t.co/NqEvnkrwNW pic.twitter.com/YVG6g4opxe — eTurboNews | Trends | Travel News (@eTurboNews) July 14, 2021

Отправной точкой политического конфликта внутри ССАГПЗ считается разрыв дипломатических отношений Саудовской Аравии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта с Катаром и последующий ввод санкций, включивших в себя наземную, морскую и воздушную блокаду арабского государства.

В качестве официальной версии конфликта приводилась поддержка Дохой террористических организаций, таких как «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), «Братья-мусульмане»1 (запрещено в РФ), палестинского движения ХАМАС. При этом Катар демонстрировал явные признаки сближения с Ираном и Турцией.

Key highlights from the ICAO Council 223rd Session meetings on QatarFlag of Qatar’s Proposal to Establish Doha (FIR) and Doha (SRR).



#DohaFIR #DohaSRR pic.twitter.com/mnzmHVW29k — QatarEmbassy Belgium (@QatarEmb_BXL) July 13, 2021

Примирительный договор последовал в начале января текущего года. Поводом для него стало обещание Дохи о прекращении поддержки террористов, при этом наиболее вероятной предпосылкой данного шага является фактический провал блокады: за три с половиной года экономика Катара понесла относительно небольшой урон, и мирное соглашение диктовалось стремлением арабского блока «сохранить лицо».

1 Организация запрещена на территории РФ.