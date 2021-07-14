Коллективный иммунитет нижегородцев к COVID-19 достиг 40%

Нижний Новгород, 14 июля. В Нижегородской области коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции достиг отметки 41-42%. Об объявил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

По словам чиновника, такого показателя удалось достигнуть только за июль. Однако о победе над коронавирусной инфекцией можно будет говорить при результате в 80%. Только повсеместная вакцинация поможет получить такие цифры.

Всего от COVID-19 привилось более 610 тысяч жителей Нижегородской области. Регион уже вышел на плато по заболеваемости. Далее число ежедневно регистрируемых случаев заражения постепенно пойдет на спад.

Ранее ФАН писал, что в Нижнем Новгороде пообещали жестко наказывать за липовые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Расплаты не избежать как тем, кто подделывает документы, так и замешанным в махинациях медикам.