Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 11:40
11:38
Общество
Заразившийся COVID-19 Боярский находится дома
11:38
Общество
Джордж Мартин займется производством триллера «Темные ветра» для AMC
11:36
Политика
Крымский депутат предложил защитить Украину от внешнего управления
11:35
Общество
Власти Петербурга рассказали, введут ли в городе систему QR-кодов
11:35
Общество
Сериал «Локи» получит продолжение
11:34
Общество
В России заразились коронавирусом еще 23 827 человек
11:31
Политика
Польша пригрозила Белоруссии санкциями за мигрантов в Литве
11:31
Происшествия
Арестованный в Минске россиянин Дудников признал вину
11:30
Происшествия
Суд перенес слушание по делу генерала Музраева
11:29
Экономика
Эксперт Цыплаков объяснил успехи внешней торговли Китая
Все новости

Коллективный иммунитет нижегородцев к COVID-19 достиг 40%
Общество
Коллективный иммунитет нижегородцев к COVID-19 достиг 40%
Федеральное агентство новостей  / 

Нижний Новгород, 14 июля. В Нижегородской области коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции достиг отметки 41-42%. Об объявил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

По словам чиновника, такого показателя удалось достигнуть только за июль. Однако о победе над коронавирусной инфекцией можно будет говорить при результате в 80%. Только повсеместная вакцинация поможет получить такие цифры.

Всего от COVID-19 привилось более 610 тысяч жителей Нижегородской области. Регион уже вышел на плато по заболеваемости. Далее число ежедневно регистрируемых случаев заражения постепенно пойдет на спад.

Ранее ФАН писал, что в Нижнем Новгороде пообещали жестко наказывать за липовые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Расплаты не избежать как тем, кто подделывает документы, так и замешанным в махинациях медикам.

Вернуться назад

россия нижегородская область вакцинация коронаврус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru