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Эфир: Соответствует ли сервис в Кубани, Крыму или Абхазии ценам, обсуждают эксперты
Общество
Эфир: Соответствует ли сервис в Кубани, Крыму или Абхазии ценам, обсуждают эксперты
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В среду, 14 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в прямом эфире обсуждают особенности туристического сезона на курортах Крыма, Кубани и Абхазии.

Власти Краснодарского края обязали с 1 августа вакцинироваться всех туристов вне зависимости от срока пребывания. Как новые ужесточения отразятся на туристах и местном бизнесе? Тем временем спрос на туры в Абхазию по сравнению с допандемийным 2019 годом вырос в два раза. Отмечается, что сейчас загрузка популярных абхазских отелей составляет 90–100% в июле и августе, а в рейтинге продаж внутренних направлений Абхазия — на четвертом месте у россиян. Крым также остается популярным направлением для отдыха жителей России.
Впрочем, цены и уровень сервиса в упомянутых туристических регионах продолжают вызывать вопросы.

В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот», особенности нынешнего туристического сезона обсуждают:

  • Анна Калягина, президент НП «Абхазский союз туризма», директор агентства путешествий по Абхазии «Ацетук Тревел»;
  • Александр Джеус, председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра «Орленок»;
  • Алексей Черняк, председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым.

Эксперты в сфере туризма объясняют, почему сервис зачастую не соответствует заявленным ценам.

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