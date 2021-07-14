Эфир: Соответствует ли сервис в Кубани, Крыму или Абхазии ценам, обсуждают эксперты

В среду, 14 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в прямом эфире обсуждают особенности туристического сезона на курортах Крыма, Кубани и Абхазии.

Власти Краснодарского края обязали с 1 августа вакцинироваться всех туристов вне зависимости от срока пребывания. Как новые ужесточения отразятся на туристах и местном бизнесе? Тем временем спрос на туры в Абхазию по сравнению с допандемийным 2019 годом вырос в два раза. Отмечается, что сейчас загрузка популярных абхазских отелей составляет 90–100% в июле и августе, а в рейтинге продаж внутренних направлений Абхазия — на четвертом месте у россиян. Крым также остается популярным направлением для отдыха жителей России.

Впрочем, цены и уровень сервиса в упомянутых туристических регионах продолжают вызывать вопросы.

В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот», особенности нынешнего туристического сезона обсуждают:

Анна Калягина , президент НП «Абхазский союз туризма», директор агентства путешествий по Абхазии «Ацетук Тревел»;

, президент НП «Абхазский союз туризма», директор агентства путешествий по Абхазии «Ацетук Тревел»; Александр Джеус , председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра «Орленок»;

, председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра «Орленок»; Алексей Черняк, председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым.

Эксперты в сфере туризма объясняют, почему сервис зачастую не соответствует заявленным ценам.