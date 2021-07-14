Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 11:40
11:38
Общество
Заразившийся COVID-19 Боярский находится дома
11:38
Общество
Джордж Мартин займется производством триллера «Темные ветра» для AMC
11:36
Политика
Крымский депутат предложил защитить Украину от внешнего управления
11:35
Общество
Власти Петербурга рассказали, введут ли в городе систему QR-кодов
11:35
Общество
Сериал «Локи» получит продолжение
11:34
Общество
В России заразились коронавирусом еще 23 827 человек
11:31
Политика
Польша пригрозила Белоруссии санкциями за мигрантов в Литве
11:31
Происшествия
Арестованный в Минске россиянин Дудников признал вину
11:30
Происшествия
Суд перенес слушание по делу генерала Музраева
11:29
Экономика
Эксперт Цыплаков объяснил успехи внешней торговли Китая
Все новости

Хейли Бибер и Кендалл Дженнер стали обладательницами самых стройных ног Лос-Анджелеса
Шоу-бизнес
Хейли Бибер и Кендалл Дженнер стали обладательницами самых стройных ног Лос-Анджелеса
Global Look Press  /  face to face

Лос-Анджелес, 14 июля. Кендалл Дженнер и Хейли Бибер после долговременного отъезда обеих наконец встретились. Представительница звездной семьи Кардашьян была во Франции по работе, а жена Джастина Бибера отдыхала с мужем в Греции, — пишет ELLE.

Подруги, как и всегда, встретились в студии персональных тренировок, где занимаются довольно давно. Благодаря их примеру туда записался почти весь Лос-Анджелес. Здесь можно встретить Кайю Гербер, Сару Сампайо и даже Ану де Армас. Все хотят приблизиться к высокой планке, заданной Бибер и Дженнер.

Хейли Бибер и Кендалл Дженнер стали обладательницами самых стройных ног Лос-Анджелеса
instagram.com  / @kendalljenner

Девушки, попав в камеры папарацци, подтвердили статус обладательниц самых стройных ног Западного побережья.

На тренировку они отправились в одежде, идеально подчеркивающей их великолепные формы.

Хейли Бибер и Кендалл Дженнер стали обладательницами самых стройных ног Лос-Анджелеса
instagram.com  / @haileybieber

Кендалл Дженнер не оставила лишних сантиметров для воображения. Ее облегающее трико идеально прорисовало линию ее прекрасной фигуры. Хейли же спрятала комплект под объемным кардиганом, но благодаря такому контрасту и без того подтянутые ноги модели выглядели так, будто над ними поработал мастер фотошопа.

Ранее сообщалось, что Джастина Бибера обвинили в моральном насилии, после того как он накричал на супругу.

Вернуться назад

дженнер встреча бибер ноги папарацци
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru