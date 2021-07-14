Хейли Бибер и Кендалл Дженнер стали обладательницами самых стройных ног Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 14 июля. Кендалл Дженнер и Хейли Бибер после долговременного отъезда обеих наконец встретились. Представительница звездной семьи Кардашьян была во Франции по работе, а жена Джастина Бибера отдыхала с мужем в Греции, — пишет ELLE.
Подруги, как и всегда, встретились в студии персональных тренировок, где занимаются довольно давно. Благодаря их примеру туда записался почти весь Лос-Анджелес. Здесь можно встретить Кайю Гербер, Сару Сампайо и даже Ану де Армас. Все хотят приблизиться к высокой планке, заданной Бибер и Дженнер.
Девушки, попав в камеры папарацци, подтвердили статус обладательниц самых стройных ног Западного побережья.
На тренировку они отправились в одежде, идеально подчеркивающей их великолепные формы.
Кендалл Дженнер не оставила лишних сантиметров для воображения. Ее облегающее трико идеально прорисовало линию ее прекрасной фигуры. Хейли же спрятала комплект под объемным кардиганом, но благодаря такому контрасту и без того подтянутые ноги модели выглядели так, будто над ними поработал мастер фотошопа.
Ранее сообщалось, что Джастина Бибера обвинили в моральном насилии, после того как он накричал на супругу.