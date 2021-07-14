Хейли Бибер и Кендалл Дженнер стали обладательницами самых стройных ног Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 14 июля. Кендалл Дженнер и Хейли Бибер после долговременного отъезда обеих наконец встретились. Представительница звездной семьи Кардашьян была во Франции по работе, а жена Джастина Бибера отдыхала с мужем в Греции, — пишет ELLE.

Подруги, как и всегда, встретились в студии персональных тренировок, где занимаются довольно давно. Благодаря их примеру туда записался почти весь Лос-Анджелес. Здесь можно встретить Кайю Гербер, Сару Сампайо и даже Ану де Армас. Все хотят приблизиться к высокой планке, заданной Бибер и Дженнер.