Барецкий предложил называть улицы в честь криминальных авторитетов из 90-х

Если человек всю жизнь шел по «кривой дорожке», это не значит, что он не совершал на ней хороших поступков, за которые общество должно испытывать к нему благодарность. Такое мнение в интервью ФАН выразил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Он считает, что некоторые улицы российских городов носят имена людей, которые имели сомнительные, а то и вовсе призрачные заслуги по отношению к нашей стране. Такие личности, как Карл Маркс, Роза Люксембург, Клара Цеткин и другие зарубежные теоретики коммунизма не имеют ничего общего с Россией и ее идентичностью, убежден шоумен. При этом, продолжил он, «за скобки создания топонимов» оказались выведены десятки достойных людей, проявивших себя в тяжелый период 90-х годов как истинные патриоты и настоящие защитники своего народа.

«Вместо имен писателей и сочинителей политических пасквилей на табличках с названиями улиц должны находиться имена реальных героев нашего времени, — убежден писатель. — Даже бандитов! Был такой криминальный авторитет, Паша Крест: он вытянул из беды очень многих людей, которых в 90-е убивали ради квартир. Их увозили в лес и просто закапывали там, иногда даже не потрудившись перед этим убить».

По словам режиссера, Паша Крест и его ребята противостояли занимавшимся этим группировкам, спася таким образом многие людские жизни.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

«И до сих пор могила этого человека полна свежих венков: это благодарность детей тех мужчин и женщин, чьи жизни и имущество он сумел сохранить, — подчеркнул собеседник ФАН. — Без сомнений, этот человек заслуживает того, чтобы его именем была названа улица!».

По словам Барецкого, в 90-е была настоящая «война» между «нормальными» бандитами и «беспредельщиками»: «нож на нож, ствол на ствол».

«Мало кто говорит об этом, но беспредельщики творили реальную дичь, похищали и насиловали русских женщин, — напомнил писатель. — А нормальные ребята из московских и питерских группировок не давали им сходить с ума по полной, осаживали их, ставили на место, проливали свою кровь. Они отстояли Россию! Разве это не основание для того, чтобы их имена были увековечены в названиях улиц?»

Ранее шоумен заявил, что подаст в суд на блогера Аиду, выгулявшую своего парня на поводке в центре Нальчика.