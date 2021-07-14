Труп инспектора нашли в сгоревшем катере в Охотском море

Николаевск-на-Амуре, 14 июля. Рыбаки наткнулись на выгоревшее маломерное судно Lamor 7500 в водах Охотского моря в Николаевском районе Хабаровского края.

Оказалось, что корабль с признаками пожара стоял на балансе Шантарского заповедника. Судно находилось примерно в 170 метрах от берега.

Как сообщили в дирекции природных заповедников и нацпарков региона “Заповедное Приамурье”, в результате происшествия один человек погиб, другой пропал без вести.

«В связи с отдаленностью места происшествия, отсутствием связи, информация о характере и обстоятельствах произошедшего будет представлена дополнительно по мере ее поступления», — отметил директор «Заповедного Приамурья» Владимир Андронов.

По факту случившегося Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку. По некоторым данным, инспекторы перевозили более одной тонны бензина и несколько баллонов с газом. Второго инспектора продолжают искать.

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