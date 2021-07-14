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Депутата из Тобольска заподозрили в наезде на полицейского

  /   Обновлено: 14 июля 2021 10:09
Происшествия
Депутата из Тобольска заподозрили в наезде на полицейского
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тобольск, 14 июля. Водитель Mercedes сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе Тобольск — Байгара. Автомобиль, по предварительным данным, принадлежит депутату Тобольской гордумы Сергею Вакарину.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчину остановили на дороге за выезд на встречную полосу. Автоинспекторы посчитали, что водитель пьян. У него стали проверять документы, в этот момент мужчина стал агрессивно себя вести. После этого он сел в машину и наехал на полицейского. В результате сотрудник получил ссадины и ушибы.

При этом сам Вакарин отрицает, что сбил оперативника. По его словам, в момент аварии он находился в командировке, а за рулем иномарки был его сын. Детали происшествия устанавливает полиция.

По данным из открытых источников, Сергей Вакарин является самым богатым депутатом гордумы Тобольска. За 2020 год он заработал 64,4 миллиона рублей.

Во Владивостоке сбили ребенка на самокате возле пешеходного перехода. Как утверждает очевидец происшествия, мальчика могли сбить сотрудники ДПС — он заметил, что у одной из патрульных машин треснуло лобовое стекло, сообщало Deita.

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дтп депутат тобольск
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