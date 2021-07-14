Шугалей объяснил, почему у Зеленского не получится искоренить русский язык на Украине

Русский язык не принадлежит Российской Федерации. К такому мнению пришел президент Украины Владимир Зеленский после появления статьи российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Он пожаловался, что в России якобы считают, будто на Украине людей могут оштрафовать, если те разговаривают на русском языке. По его словам, это неправда. Однако Зеленский признал, что в украинском законе есть нормы, которые могут трактоваться таким образом.

«Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же. Говори, как ты хочешь, но дает такую возможность», — сказал президент Украины.

Стоит ли говорить о том, что в январе 2021 года на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.

ИА «Народные новости». /

В свою очередь, Зеленский предложил не обсуждать языковую политику его страны. Он напомнил, что по конституции украинский является единственным государственным языком. Поэтому на уровне закона в этом вопросе уже все решено, по его мнению. Помимо этого, Зеленский заявил, что сегодня на Украине вызывает раздражение все русское, даже язык. Но, как считает глава украинского государства, русский язык не принадлежит России.

«Поэтому я считаю, что некоторые вещи должны быть чистыми, абсолютными, понятными. Мы находимся в сложной ситуации, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык — это не собственность России», — добавил он.

Здесь стоит напомнить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не согласен с тезисом своего российского коллеги Владимира Путина о том, что украинцы и россияне — это один народ. По его словам, если бы над Кремлем развивался желто-голубой флаг, а в России ходили гривны, то тогда можно было бы говорить о единстве двух народов.

Народные новости / Руслан Тимербаев

Ученый-социолог и юрист, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в комментарии Федеральному агентству новостей оценил заявление президента Украины. По его словам, у киевских властей, как бы они ни старались, никогда не получится искоренить русский язык на Украине. По его словам, по-русски разговаривает больше половины населения этой страны.

«Все мы понимаем, что происходит на Украине на самом деле, поэтому ввести кого-то в заблуждение у них не получится. Мне кажется, что это не Зеленскому решать, кому принадлежит русский язык, а кому — нет. Когда мы были в составе одной страны, на русском языке отлично говорили на всей территории Украине. Отмечу, что из Украины русский язык убрать невозможно, несмотря на все усилия Зеленского. Большинство украинских граждан говорят на русском языке, вряд ли получится что-либо с этим сделать через административные меры. Кроме того, русский язык, безусловно, принадлежит России», — резюмировал Максим Шугалей.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов высмеял Владимира Зеленского, пошутившего над статьей президента России Владимира Путина про Украину.