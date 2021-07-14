Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии

Лондон, 14 июля. Принц Уильям ответил футбольным болельщикам на оскорбления в адрес игроков сборной Англии после неудачного матча против команды Италии.
Сборная Англии столкнулась с жесткой критикой и буллингом в Сети после игры в рамках финального этапа Евро-2020. Неудачный исход матча привел в ярость болельщиков, которые обрушили оскорбления на игроков — большинство из особенно острых высказываний касались происхождения футболистов.
Скандал вокруг сборной возмутил принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II высказался в Twitter о недопустимости расизма и осудил болельщиков за унижение спортсменов.
«Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после вчерашнего матча. Совершенно недопустимо, чтобы игроки терпели такое отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас же, и все причастные должны быть привлечены к ответственности», — заявил принц Уильям.
I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021
It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.
It must stop now and all those involved should be held accountable. W
Встреча сборных Англии и Италии состоялась на стадионе «Уэмбли». Игра завершилась со счетом 1:1. Неудачная серия пенальти привела к тому, что фанаты обрушили оскорбления на игроков Маркуса Рашфорда, Букайо Саку и Джейдона Санчо, передает RT.