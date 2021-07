Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии

Лондон, 14 июля. Принц Уильям ответил футбольным болельщикам на оскорбления в адрес игроков сборной Англии после неудачного матча против команды Италии.

Сборная Англии столкнулась с жесткой критикой и буллингом в Сети после игры в рамках финального этапа Евро-2020. Неудачный исход матча привел в ярость болельщиков, которые обрушили оскорбления на игроков — большинство из особенно острых высказываний касались происхождения футболистов.

Скандал вокруг сборной возмутил принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II высказался в Twitter о недопустимости расизма и осудил болельщиков за унижение спортсменов.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W