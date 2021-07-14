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Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии
Евро 2020
Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии
Global Look Press  /  POOL / Keystone Press Agency

Лондон, 14 июля. Принц Уильям ответил футбольным болельщикам на оскорбления в адрес игроков сборной Англии после неудачного матча против команды Италии.

Сборная Англии столкнулась с жесткой критикой и буллингом в Сети после игры в рамках финального этапа Евро-2020. Неудачный исход матча привел в ярость болельщиков, которые обрушили оскорбления на игроков — большинство из особенно острых высказываний касались происхождения футболистов.

Скандал вокруг сборной возмутил принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II высказался в Twitter о недопустимости расизма и осудил болельщиков за унижение спортсменов.

«Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после вчерашнего матча. Совершенно недопустимо, чтобы игроки терпели такое отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас же, и все причастные должны быть привлечены к ответственности», — заявил принц Уильям.

Встреча сборных Англии и Италии состоялась на стадионе «Уэмбли». Игра завершилась со счетом 1:1. Неудачная серия пенальти привела к тому, что фанаты обрушили оскорбления на игроков Маркуса Рашфорда, Букайо Саку и Джейдона Санчо, передает RT.

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Принц Уильям королевская семья евро-2020
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