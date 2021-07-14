Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии

Лондон, 14 июля. Принц Уильям ответил футбольным болельщикам на оскорбления в адрес игроков сборной Англии после неудачного матча против команды Италии.

Сборная Англии столкнулась с жесткой критикой и буллингом в Сети после игры в рамках финального этапа Евро-2020. Неудачный исход матча привел в ярость болельщиков, которые обрушили оскорбления на игроков — большинство из особенно острых высказываний касались происхождения футболистов.

Скандал вокруг сборной возмутил принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II высказался в Twitter о недопустимости расизма и осудил болельщиков за унижение спортсменов.

«Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после вчерашнего матча. Совершенно недопустимо, чтобы игроки терпели такое отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас же, и все причастные должны быть привлечены к ответственности», — заявил принц Уильям.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

Встреча сборных Англии и Италии состоялась на стадионе «Уэмбли». Игра завершилась со счетом 1:1. Неудачная серия пенальти привела к тому, что фанаты обрушили оскорбления на игроков Маркуса Рашфорда, Букайо Саку и Джейдона Санчо, передает RT.