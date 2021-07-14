Цены на соль в России могут резко вырасти

Москва, 14 июля. Российские производители соли столкнулись с дефицитом полувагонов, что может грозить срывом поставок, говорится в докладе «Руспродсоюза», адресованного Минтрансу РФ.

Как отмечает исполнительный директор организации Дмитрий Востриков, за последние три месяца ставки на предоставление подвижного состава выросли на 40%, а собственники и операторы резко сократили предложение свободного под загрузку парка. Владельцы полувагонов, по словам Вострикова, гарантируют соледобывающих предприятиям поставку в количестве почти в два раза меньше потребности, передает «Коммерсантъ».

Эта ситуация уже привела к остановке ряда площадок и угрожает исполнению обязательств перед контрагентами. Не исключаются и срывы поставок соли пищевым предприятиям, говорится в докладе главы «Руспродсоюза».

Кроме того, мировые импортеры продовольствия столкнулись с увеличением расходов на транспортировку. Специалисты отмечают, что наиболее серьезный удар придется на страны Юго-Восточной Азии.