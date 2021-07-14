Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 10:12
10:11
Происшествия
Двое работников детского сада на Урале погибли при чистке канализации
10:07
Общество
Тротуары рядом со Смольным в Петербурге ночью выкрасили в красный цвет
10:06
Происшествия
Депутата из Тобольска заподозрили в наезде на полицейского
10:06
Общество
Врач Гальперин назвал веские причины для медотвода от вакцинации
10:03
Политика
Захарова назвала строго репрессивным новый закон о полиции в Великобритании
10:02
Происшествия
Труп инспектора нашли в сгоревшем катере в Охотском море
09:57
Евро 2020
Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии
09:54
Экономика
Цены на соль в России могут резко вырасти
09:54
Армия
Пропавшую в 1944 году советскую подлодку М-96 обнаружили на дне Финского залива
09:51
Политика
Американские власти запретили ввоз собак из более 100 стран
Все новости

Цены на соль в России могут резко вырасти
Экономика
Цены на соль в России могут резко вырасти
wikipedia.org  /  А.И.Виноградов / GFDL 1.2+

Москва, 14 июля. Российские производители соли столкнулись с дефицитом полувагонов, что может грозить срывом поставок, говорится в докладе «Руспродсоюза», адресованного Минтрансу РФ.

Как отмечает исполнительный директор организации Дмитрий Востриков, за последние три месяца ставки на предоставление подвижного состава выросли на 40%, а собственники и операторы резко сократили предложение свободного под загрузку парка. Владельцы полувагонов, по словам Вострикова, гарантируют соледобывающих предприятиям поставку в количестве почти в два раза меньше потребности, передает «Коммерсантъ».

Эта ситуация уже привела к остановке ряда площадок и угрожает исполнению обязательств перед контрагентами. Не исключаются и срывы поставок соли пищевым предприятиям, говорится в докладе главы «Руспродсоюза».

Кроме того, мировые импортеры продовольствия столкнулись с увеличением расходов на транспортировку. Специалисты отмечают, что наиболее серьезный удар придется на страны Юго-Восточной Азии.

Вернуться назад

соль продовольствие полувагоны
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru