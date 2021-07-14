Пропавшую в 1944 году советскую подлодку М-96 обнаружили на дне Финского залива

Санкт-Петербург, 14 июля. Разведывательно-водолазная команда обнаружила на дне Финского залива советскую подводную лодку М-96, которая с 1944 года считалась пропавшей без вести.

Субмарина вышла в свой седьмой и последний поход 7 сентября 1944 года. Ей предстояло преодолеть немецкое минное заграждение «Зееигель» в Нарвском заливе, но с выходом в море экипаж на связь не выходил.

Российские водолазы искали подлодку более трех лет, предполагая, что она не смогла преодолеть мины, пишет Regnum. К этой операции подключились специалисты эстонской поисковой команды Maxstar Expedition, которые и обнаружили субмарину при помощи гидролокатора.

По итогам обследования находки и изучения особенностей повреждений стало ясно, что М-96 форсировала все минные заграждения. Осмотр показал, что лодка погибла в надводном положении, вероятно, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей.

Ранее сообщалось, что в рамках учений НАТО Sea Breeze водолазы подняли со дна Черного моря обломки затонувшего катера «Буревестник», которым пользовался бывший генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев.