Американские власти запретили ввоз собак из более 100 стран

Вашингтон, 14 июля. Власти США ввели временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, чтобы предотвратить распространение собачьего бешенства.

Принятые ограничения необходимы для обеспечения безопасности ввозимых в США собак, а также для защиты населения от попадания вируса собачьего бешенства, заявили в американском центре по контролю заболеваний.

Запрет действует в отношении 113 стран. В том числе в нем оказались Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Молдавия, Казахстан, а также страны Южной Америки, Африки и Азиатского региона.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» будет начислять бонусные мили пассажирам за перевозку животных. Исключениями являются собаки-проводники и собаки эмоциональной поддержки.