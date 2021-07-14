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Золотых рыбок огромных размеров обнаружили в водоемах США
Общество
Золотых рыбок огромных размеров обнаружили в водоемах США
pixabay.com  /  p-11458

Вашингтон, 14 июля. Золотые рыбки размером с мячи для регби обнаружены в американском озере Келлер. Их выпустили туда бывшие хозяева.

Власти штата Миннесота призвали жителей не избавляться от питомцев, выпуская их в водоемы. Им объяснили, что это не только незаконно, но и может навредить экосистеме. Золотые рыбки питаются отложениями на дне озер, тем самым провоцируя рост водорослей. По словам специалистов, аквариумные обитатели могут переносить болезни, которые смертельны для других видов, живущих в естественной среде обитания.

Также представители службы рыболовства и дикой природы штата предупредили владельцев, что не следует смывать золотых рыбок в унитаз, они могут попасть в местные озера. В одном из них было обнаружено 28 особей.

Житель США ранее поймал золотую рыбу рекордных размеров. Вес добычи составил 1,6 килограмма, а длина — более 40 сантиметров.

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