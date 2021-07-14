В Пентагоне придумали новый способ сделать ВМС США неуязвимыми перед противником

Вашингтон, 14 июля. Состояние авиации американских военно-морских сил нужно улучшать в срочном порядке, полагает директор канцелярии по воздушным боевым операциям ВМС США контр-адмирал Эндрю Лойзель.

Он был вызван на слушания в комитет по Вооруженным силам США Палаты представителей. Лойзель отчитался об угрозе для американских военно-морских сил, а именно, о растущей мощи противника. В связи с этим необходимо пересмотреть программу вооружения авиационной составляющей.

В качестве решения проблемы американцы хотят вернуть списанные истребители. По их мнению, это поможет сделать ВМС США неуязвимыми в будущем, ведь на данный момент в войсках наблюдается значительный дефицит военных самолетов.

«Мы уже вернули 28 палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet в состав военно-морских сил. Хотя изначально предполагалось, что они будут списываться», — отметил он.

Американцы намерены полностью устранить нехватку палубных военных самолетов благодаря старым истребителям уже к 2025 году.

Ранее американский контр-адмирал Марк Монгомери разоблачил недостатки системы подготовки моряков ВМС США. Проблемы приводят к падению уровня боеготовности флота и профессионализма военнослужащих.