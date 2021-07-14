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Володин предложил уволиться судьям ЕСПЧ из-за призыва признать ЛГБТ-браки в России
Политика
Володин предложил уволиться судьям ЕСПЧ из-за призыва признать ЛГБТ-браки в России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 14 июля. Судьям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) стоит подать в отставку на фоне призывов к РФ узаконить однополые браки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, принимая подобные решения, судья ЕСПЧ должны знать национальное законодательство государства. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение», — подчеркнул он.

По мнению Володина, европейским судьям в таком случае стоило бы просто уволиться.

Ранее стало известно, что председатель Госдумы подал документы для участия в выборах в нижнюю палату парламента. Он выдвигается в качестве одномандатника от Саратовской области.

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