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Жозе Моуринью назвал лучшую сборную прошедшего Евро
Евро 2020
Жозе Моуринью назвал лучшую сборную прошедшего Евро
Global Look Press  /  Gareth Harford, via www.imago-im/www.imago-images.de

Рим, 14 июля. Новоиспеченный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал лучшую сборную прошедшего чемпионата Европы по футболу.

По словам португальского специалиста, французская сборная потеряла шанс выиграть Евро из-за своего высокомерия.

«У команды Франции есть невероятный потенциал. Они — лучшая сборная. Франция лучше Англии и Италии, но футбол наказал их, и это было заслужено», — передает слова Моуринью RMC Sport.

В преддверии Евро-2020 букмекеры считали сборные Франции и Бельгии фаворитами турнира. Бельгийцы занимают первую строчку в рейтинге ФИФА, французы — действующие чемпионы мира.

Победителем первенства Европы стала сборная Италии, которая в финале обыграла команду Англии в серии послематчевых пенальти. У англичан удары не смогли реализовать Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.

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футбол моуринью рома евро-2020
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