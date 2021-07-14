Жозе Моуринью назвал лучшую сборную прошедшего Евро

Рим, 14 июля. Новоиспеченный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал лучшую сборную прошедшего чемпионата Европы по футболу.

По словам португальского специалиста, французская сборная потеряла шанс выиграть Евро из-за своего высокомерия.

«У команды Франции есть невероятный потенциал. Они — лучшая сборная. Франция лучше Англии и Италии, но футбол наказал их, и это было заслужено», — передает слова Моуринью RMC Sport.

В преддверии Евро-2020 букмекеры считали сборные Франции и Бельгии фаворитами турнира. Бельгийцы занимают первую строчку в рейтинге ФИФА, французы — действующие чемпионы мира.

Победителем первенства Европы стала сборная Италии, которая в финале обыграла команду Англии в серии послематчевых пенальти. У англичан удары не смогли реализовать Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.