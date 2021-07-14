Чужие вещи на месте гибели группы Дятлова вызвали вопросы у исследователей трагедии

Москва, 14 июля. Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что некоторые из вещей, найденных на месте гибели туристов, не принадлежали им.

Он уточнил, что особый интерес вызывает фляжка из-под спирта, найденная в разрезанной палатке, а также стальной шип из отрикованного ботинка. В беседе с телеканалом “Звезда” Кунецевич отметил, что эти находки могут указывать на инсценировку на месте гибели группы, поэтому должны быть внимательно изучены.

«На мой взгляд, на взгляд поисковиков, которые постоянно со мной говорили об этом на конференциях, и Юра Юдин, который остался жив, тоже подтвердил, что не было у них спирта. Юдин отвечал за этот вопрос, и он не смог достать в Свердловске спирт», — сказал Кунцевич.

Что касается отрикованных ботинок, то, уверен эксперт, ни у кого из группы их не было.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла при странных обстоятельствах зимой 1959 года. Все произошло в горах на Северном Урале. Версий смерти туристов выдвигалось более сотни. Рассматривался как несчастный случай, так и паранормальные явления и испытания военной техники.

Ранее на месте гибели туристов из группы Дятлова установили памятный монумент. Его высота составляет четыре метра.