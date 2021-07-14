Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 10:11
10:07
Общество
Тротуары рядом со Смольным в Петербурге ночью выкрасили в красный цвет
10:06
Происшествия
Депутата из Тобольска заподозрили в наезде на полицейского
10:06
Общество
Врач Гальперин назвал веские причины для медотвода от вакцинации
10:03
Политика
Захарова назвала строго репрессивным новый закон о полиции в Великобритании
10:03
Происшествия
Двое работников детского сада на Урале погибли при чистке канализации
10:02
Происшествия
Труп инспектора нашли в сгоревшем катере в Охотском море
09:57
Евро 2020
Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии
09:54
Экономика
Цены на соль в России могут резко вырасти
09:54
Армия
Пропавшую в 1944 году советскую подлодку М-96 обнаружили на дне Финского залива
09:51
Политика
Американские власти запретили ввоз собак из более 100 стран
Все новости

Гаркалин вспомнил о требовательности Меньшова к Алентовой на съемках
Шоу-бизнес
Гаркалин вспомнил о требовательности Меньшова к Алентовой на съемках
кадр из фильма «Ширли-Мырли»

Москва, 14 июля. Актер Валерий Гаркалин вспомнил о съемках картины «Ширли-мырли». Артист рассказал об особом отношении режиссера Владимира Меньшова к жене Вере Алентовой, которая сыграла в фильме.

Гаркалин рассказал о работе с режиссером Меньшовым в новом эпизоде программы «Судьба человека». Артист исполнил сразу три главные роли в необычной комедии драматурга «Ширли-мырли». Компанию Гаркалину на съемочной площадке составила Алентова, супруга Меньшова и муза, которая неизменно появлялась в его фильмах.

Актер вспомнил в интервью ведущему Борису Корчевникову, что именно к ней режиссер предъявлял особенно высокие требования на съемках комедии.

«Они никогда не показывали даже намека на то, что кто-то кому-то больше симпатичен. Наоборот, мне кажется, Меньшов был гораздо более требователен к ней, нежели к другим звездам вокруг меня», — вспомнил артист.

Меньшов ушел из жизни 5 июля после борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом, передает «Вечерняя Москва». Гаркалин отметил, что россиянам необходимо заботиться о своем здоровье на фоне тревожной эпидемической обстановки.

Артист также признался, что не сразу добился расположения Меньшова на съемках «Ширли-мырли». Гаркалин вспомнил, как режиссер упал перед ним на колени в ответ на упреки в безразличии.

Вернуться назад

меньшов гаркалин алентова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru