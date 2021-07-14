Гаркалин вспомнил о требовательности Меньшова к Алентовой на съемках

Москва, 14 июля. Актер Валерий Гаркалин вспомнил о съемках картины «Ширли-мырли». Артист рассказал об особом отношении режиссера Владимира Меньшова к жене Вере Алентовой, которая сыграла в фильме.

Гаркалин рассказал о работе с режиссером Меньшовым в новом эпизоде программы «Судьба человека». Артист исполнил сразу три главные роли в необычной комедии драматурга «Ширли-мырли». Компанию Гаркалину на съемочной площадке составила Алентова, супруга Меньшова и муза, которая неизменно появлялась в его фильмах.

Актер вспомнил в интервью ведущему Борису Корчевникову, что именно к ней режиссер предъявлял особенно высокие требования на съемках комедии.

«Они никогда не показывали даже намека на то, что кто-то кому-то больше симпатичен. Наоборот, мне кажется, Меньшов был гораздо более требователен к ней, нежели к другим звездам вокруг меня», — вспомнил артист.

Меньшов ушел из жизни 5 июля после борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом, передает «Вечерняя Москва». Гаркалин отметил, что россиянам необходимо заботиться о своем здоровье на фоне тревожной эпидемической обстановки.

Артист также признался, что не сразу добился расположения Меньшова на съемках «Ширли-мырли». Гаркалин вспомнил, как режиссер упал перед ним на колени в ответ на упреки в безразличии.