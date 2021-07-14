В Гидрометцентре рассказали, каким будет бархатный сезон на курортах России

Москва, 14 июля. Гостей и жителей российских курортов в этом году ждет короткий бархатный сезон, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Бархатный сезон продлится до начала октября и будет на две недели короче, чем в 2020 году, поделился специалист в интервью ТАСС. Коррективы в его продолжительность в текущем году внес циклон, господствующий на юге европейской части страны в июне и начале июля.

Осадки и облачная погода на курортах России привели к тому, что море не прогревалось так интенсивно, как годом ранее, добавил Вильфанд. Сейчас, по словам эксперта, температура воды в этих регионах составляет в среднем 24 градуса тепла.

Жаркая погода сохранится на территории России до конца лета, согласно предварительным прогнозам. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.