Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 10:11
10:07
Общество
Тротуары рядом со Смольным в Петербурге ночью выкрасили в красный цвет
10:06
Происшествия
Депутата из Тобольска заподозрили в наезде на полицейского
10:06
Общество
Врач Гальперин назвал веские причины для медотвода от вакцинации
10:03
Политика
Захарова назвала строго репрессивным новый закон о полиции в Великобритании
10:03
Происшествия
Двое работников детского сада на Урале погибли при чистке канализации
10:02
Происшествия
Труп инспектора нашли в сгоревшем катере в Охотском море
09:57
Евро 2020
Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии
09:54
Экономика
Цены на соль в России могут резко вырасти
09:54
Армия
Пропавшую в 1944 году советскую подлодку М-96 обнаружили на дне Финского залива
09:51
Политика
Американские власти запретили ввоз собак из более 100 стран
Все новости

В Гидрометцентре рассказали, каким будет бархатный сезон на курортах России
Общество
В Гидрометцентре рассказали, каким будет бархатный сезон на курортах России
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Москва, 14 июля. Гостей и жителей российских курортов в этом году ждет короткий бархатный сезон, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Бархатный сезон продлится до начала октября и будет на две недели короче, чем в 2020 году, поделился специалист в интервью ТАСС. Коррективы в его продолжительность в текущем году внес циклон, господствующий на юге европейской части страны в июне и начале июля.

Осадки и облачная погода на курортах России привели к тому, что море не прогревалось так интенсивно, как годом ранее, добавил Вильфанд. Сейчас, по словам эксперта, температура воды в этих регионах составляет в среднем 24 градуса тепла.

Жаркая погода сохранится на территории России до конца лета, согласно предварительным прогнозам. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вернуться назад

море вильфанд курорты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru