Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 10:10
10:07
Общество
Тротуары рядом со Смольным в Петербурге ночью выкрасили в красный цвет
10:06
Происшествия
Депутата из Тобольска заподозрили в наезде на полицейского
10:06
Общество
Врач Гальперин назвал веские причины для медотвода от вакцинации
10:03
Политика
Захарова назвала строго репрессивным новый закон о полиции в Великобритании
10:03
Происшествия
Двое работников детского сада на Урале погибли при чистке канализации
10:02
Происшествия
Труп инспектора нашли в сгоревшем катере в Охотском море
09:57
Евро 2020
Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии
09:54
Экономика
Цены на соль в России могут резко вырасти
09:54
Армия
Пропавшую в 1944 году советскую подлодку М-96 обнаружили на дне Финского залива
09:51
Политика
Американские власти запретили ввоз собак из более 100 стран
Все новости

Югорские подростки получили награду за спасение людей из горящего дома

  /   Обновлено: 14 июля 2021 09:34
Общество
Югорские подростки получили награду за спасение людей из горящего дома
pixabay.com

Ханты-Мансийск, 14 июля. Югорских подростков наградили за помощь в спасении людей. Они помогли выбраться людям из горящего дома.

Инцидент произошел в Нефтеюганске поздно вечером. Молодые люди гуляли в том районе и заметили, что горит один из подъездов жилого дома. Все трое незамедлительно бросились стучать в окна, чтобы разбудить людей.

Данил Р. тут же вызвал пожарных, Варвара А. и Михаил Д. предупреждали людей, что здание загорелось. Подростки помогали людям вытаскивать из окон домашних животных, вещи и документы. К моменту прибытия пожарных удалось эвакуировать людей. Никто не пострадал.

Слаженную работу ребят отметили сотрудники МЧС. Молодые люди получили благодарственные письма за проявленную смелость и помощь землякам.

Еще один пожар произошел на улице Чулымской в Томске, сообщал ФАН. Сотрудники МЧС прибыли на место и вытащили из дома 26-летнюю женщину с маленьким ребенком.

Вернуться назад

югра хорошие новости россии спасение жителей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru