Югорские подростки получили награду за спасение людей из горящего дома

Ханты-Мансийск, 14 июля. Югорских подростков наградили за помощь в спасении людей. Они помогли выбраться людям из горящего дома.

Инцидент произошел в Нефтеюганске поздно вечером. Молодые люди гуляли в том районе и заметили, что горит один из подъездов жилого дома. Все трое незамедлительно бросились стучать в окна, чтобы разбудить людей.

Данил Р. тут же вызвал пожарных, Варвара А. и Михаил Д. предупреждали людей, что здание загорелось. Подростки помогали людям вытаскивать из окон домашних животных, вещи и документы. К моменту прибытия пожарных удалось эвакуировать людей. Никто не пострадал.

Слаженную работу ребят отметили сотрудники МЧС. Молодые люди получили благодарственные письма за проявленную смелость и помощь землякам.

Еще один пожар произошел на улице Чулымской в Томске, сообщал ФАН. Сотрудники МЧС прибыли на место и вытащили из дома 26-летнюю женщину с маленьким ребенком.