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Семьи с детьми-первоклассниками в Дагестане получат более 12 тыс. рублей
Общество
Семьи с детьми-первоклассниками в Дагестане получат более 12 тыс. рублей
pixabay.com  /  klimkin

Махачкала, 14 июля. Малоимущие многодетные семьи с детьми, поступающими в первый класс, в Дагестане получат более 12 тысяч рублей. К 10 тысячам рублей, которые им выплатят по поручению президента РФ Владимира Путина, прибавятся еще свыше двух тысяч рублей из республиканского бюджета, сообщили ФАН в региональном минтруде.

«Осуществляется единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс из малоимущих многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в республике. В 2021 году размер выплаты составит 2229 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующая материальная помощь осуществляется в регионе с 2012 года. В прошлом году ею воспользовались более 6,8 тысячи дагестанских семей.

В министерстве добавили, что прием заявлений на выплаты первоклассникам стартовал 1 июля. Обращения принимаются в управлениях соцзащиты населения в муниципалитетах, в также посредством многофункциональных центров.

В апреле президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил, что семьи с детьми-школьниками, в том числе теми, кто только собирается пойти в первый класс, получат перед началом нового учебного года по 10 тысяч рублей. Прием заявлений на соответствующую выплату начнется 15 июля, саму помощь семьи получат в августе.

Ранее ФАН сообщал, что размер новых выплат беременным женщинам и одиноким родителям с детьми подросткового возраста в Дагестане составит почти 5,5 тысячи рублей. Обратиться за ними можно на портале Госуслуг и в территориальных подразделениях пенсионного фонда Дагестана.

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россия дагестан выплаты на детей выплаты школьникам
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