В МИД РФ оценили способность талибов укрепиться в Афганистане

Москва, 14 июля. Боевики запрещенного на территории РФ движения «Талибан»1 не смогут долго вести боевые действия в Афганистане, заявил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Согласно оценкам Министерства иностранных дел России, боевые действия на территории Афганистана продлятся еще два месяца. Тем не менее за это время талибы смогут взять под свой контроль еще ряд провинций республики.

Как отмечает Кабулов, боевики уже успели захватить до половины уездов, причем практически без боя. Правительственные войска попросту оставили свои гарнизоны и сбежали.

«Поэтому талибы легко вошли и поставили эти уезды под свой контроль. В Афганистане более 400 уездов, из них сейчас более трети, может до половины, находятся под контролем талибов не в результате боевых действий, а в результате ухода правительственных войск», — разъяснил он.

Ранее сообщалось, что талибы атаковали город Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. В результате противостояния боевиков и правительственных сил пострадали по меньшей мере 77 гражданских.

1 Организация запрещена на территории РФ.