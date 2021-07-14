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МИД Германии рассказал о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку — 2»
Политика
МИД Германии рассказал о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 14 июля. Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил о подвижках в переговорах с США на тему газопровода «Северный поток — 2».

По сообщению немецкого министра, Берлин и Вашингтон достигли некоторого прогресса в этом вопросе.

«За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим позициям», — рассказал Маас журналистам.

Глава ведомства не уточнил, будет ли объявлено о прорыве в переговорах по «СП-2» на предстоящей встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля. Маас лишь добавил, что «было бы неплохо, если бы это было так».

Ранее депутат Верховной рады от партии ОПЗЖ Вадим Рабинович одобрил решение Меркель отказаться обсуждать «Северный поток — 2» в «нормандском формате». Канцлер отказала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но постаралась сделать это дипломатично.

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сша германия северный поток 2
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