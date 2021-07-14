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Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов три населенных пункта в ЛНР
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов три населенных пункта в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 14 июля. Подразделения ВСУ трижды за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Украинская сторона, как заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, открыла огонь из 120-миллиметровых гранатометов по населенным пунктам Желобок, Калиново и Логвиново, пишет РИА Новости.

Днем ранее, 12 июля, бойцы ВСУ также три раза нарушали минские договоренности, обстреляв жилые районы Донбасса.

Ранее донбасский снайпер рассказал подробности боевых действий в республиках, в которых лично принимал участие. В частности, он отметил, что в конфликте участвуют бойцы из Грузии.

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ЛНР всу обстрел
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