Несовершеннолетние хулиганки потушили Вечный огонь в Сыктывкаре

Сыктывкар, 14 июля. Девочки-подростки потушили Вечный огонь у сыктывкарского мемориала “Вечная слава”. Их успели снять очевидцы.

Очевидцы успели снять убегающих с места подозреваемых в совершении кощунственного действия - ими оказались две предположительно местные школьницы, передает Telegram-канал "Сыктывкар №1".

На кадрах можно заметить, как, потушив огонь и отойдя от мемориала, подростки чокнулись стеклянными бутылками и как ни в чем не бывало пошли дальше.

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