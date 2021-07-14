Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 10:10
10:07
Общество
Тротуары рядом со Смольным в Петербурге ночью выкрасили в красный цвет
10:06
Происшествия
Депутата из Тобольска заподозрили в наезде на полицейского
10:06
Общество
Врач Гальперин назвал веские причины для медотвода от вакцинации
10:03
Политика
Захарова назвала строго репрессивным новый закон о полиции в Великобритании
10:03
Происшествия
Двое работников детского сада на Урале погибли при чистке канализации
10:02
Происшествия
Труп инспектора нашли в сгоревшем катере в Охотском море
09:57
Евро 2020
Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии
09:54
Экономика
Цены на соль в России могут резко вырасти
09:54
Армия
Пропавшую в 1944 году советскую подлодку М-96 обнаружили на дне Финского залива
09:51
Политика
Американские власти запретили ввоз собак из более 100 стран
Все новости

Несовершеннолетние хулиганки потушили Вечный огонь в Сыктывкаре
Происшествия
Несовершеннолетние хулиганки потушили Вечный огонь в Сыктывкаре
Невские Новости  /  Степан Яцко

Сыктывкар, 14 июля. Девочки-подростки потушили Вечный огонь у сыктывкарского мемориала “Вечная слава”. Их успели снять очевидцы.

Очевидцы успели снять убегающих с места подозреваемых в совершении кощунственного действия - ими оказались две предположительно местные школьницы, передает Telegram-канал "Сыктывкар №1".

На кадрах можно заметить, как, потушив огонь и отойдя от мемориала, подростки чокнулись стеклянными бутылками и как ни в чем не бывало пошли дальше.

Ранее малолетние хулиганы подожгли склад с овощами в Нижегородской области.

Вернуться назад

сыктывкар мемориал вечный огонь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru