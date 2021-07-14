АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Largus и Xray из-за нехватки комплектующих

Тольятти, 14 июля. Концерн «АвтоВАЗ» приостановил на один день выпуск моделей Lada Largus, Lada Xray, а также Renault Logan и Renault Sandero из-за нехватки комплектующих.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, оплата персоналу на линии BO будет произведена в соответствии с Трудовым кодексом в размере 2/3 от среднего заработка. АвтоВАЗ ранее заявил, что мировой дефицит на рынке чипов продлится до 2022 года.

Компания уже несколько раз останавливала производство ряда моделей из-за проблем с поставками комплектующих. По мнению представителей Ассоциации европейского бизнеса, этим летом объемы продаж большинства компаний во всем мире снизятся из-за дефицита электронных компонентов.

На прошлой неделе в интернет попали снимки, свидетельствующие о намерении АвтоВАЗа расширить модельный ряд за счет новых версий машин сегмента SUV. На опубликованных кадрах изображен кроссовер, накрытый полотном.