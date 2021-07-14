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Инспекторы из России проверят системы вооружений и технику на военной базе в Словении
Армия
Инспекторы из России проверят системы вооружений и технику на военной базе в Словении
wikipedia.org  /  Žiga/Общественное достояние

Москва, 14 июля. Российские инспекторы в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности посетят 15 июля военный объект в Словении.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что главной целью визита является проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

По его словам, инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. Кроме того, словенская сторона предоставит России информацию о личном составе, вооружениях и технике.

Ранее сообщалось, что российская военная база в Гюмри может быть расширена. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Ереван заинтересован в этом, потому усиление 102-й базы является очень важным вопросом.

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