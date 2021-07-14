Назван минимальный ежемесячный доход российских семей в пандемию

Москва, 14 июля. Домохозяйствам России необходим ежемесячный доход на уровне около 61 тысячи рублей для удовлетворения базовых потребностей.

Соответствующие результаты приводятся в докладе Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год. Согласно данным ведомства, сложности с денежными средствами испытывают 75,7% российских семей. В опросе приняли участие свыше 100 тысяч домохозяйств, передает «Коммерсантъ».

Необходимый минимальный доход достигал 58,5 тысячи рублей в 2018 году. При этом с трудностями столкнулось большее количество семей — 79,5%. Показатель находился на уровне 84,6% в 2016 году. Следовательно, если за двухлетний период потребительская стоимость выросла более чем на 7%, то субъективная оценка минимальной суммы увеличилась всего на 4%.

Минэкономразвития ранее сообщило, что допускает повышение среднемесячной заработной платы россиян почти на 5 тысяч рублей в текущем году. Подобный прогноз ведомство опубликовало до 2024 года.