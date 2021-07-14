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Доллар вырос к рублю на открытии торгов Московской биржи
Экономика
Доллар вырос к рублю на открытии торгов Московской биржи
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 14 июля. Американская валюта укрепилась в ходе торговой сессии Мосбиржи.

Доллар по отношению к российской национальной валюте показал рост на торгах. Он увеличился на одну копейку, достигнув значения в 74,305 рубля. Впоследствии курс немного снизился до 74,2675 рубля.

Евро продемонстрировал снижение на 2,5 копейки до 87,5 рубля. Спустя некоторое время европейская валюта вышла на курс 87,5425.

Политика Центрального банка России в отношении рубля поддерживает сектора экономики, которые направлены на экспорт и импортозамещение. Благодаря действиям регулятора растет бюджет, а также резервы внебюджетных фондов.

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