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Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Экономика
Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России
pixabay.com  /  JetraTull

Москва, 14 июля. Сервис по поиску работы hh.ru составил рейтинг отраслей, в которых фиксировались самые высокие зарплаты за первые шесть месяцев 2021 года.

Так, первое место заняла сфера «Информационные технологии, системная интеграция, интернет». Совокупный доход здесь составил 108,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го этот показатель увеличился на 11%.

Второе место в рейтинге — «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование». Совокупный доход составил 88,8 тыс. рублей. И замыкает тройку лидеров сфера «Продукты питания», где зарплаты составляют в районе 72,7 тыс. рублей.

Минэкономразвития РФ ранее не исключил увеличения среднемесячной зарплаты россиян почти на 5 тыс. рублей в 2021 году. Темпы роста оцениваются в 6,6% со следующего года.

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