Кубань, Крым или Абхазия — три самых популярных направления обсудят в «Патриоте»

Власти Краснодарского края обязали с 1 августа вакцинироваться всех туристов вне зависимости от срока пребывания. Как новые ужесточения отразятся на туристах и местном бизнесе? Тем временем спрос на туры в Абхазию по сравнению с допандемийным 2019 годом вырос в два раза. Отмечается, что сейчас загрузка популярных абхазских отелей составляет 90–100 процентов в июле и августе, а в рейтинге продаж внутренних направлений Абхазия на четвертом месте у россиян. Крым также остается популярным направлением для отдыха жителей России.

Впрочем, цены и уровень сервиса в упомянутых туристических регионах продолжает вызывать вопросы.

Получить ответы на актуальные вопросы можно будет в ходе эфира, организованного Медиагруппой «Патриот», который состоится в среду, 14 июля, в 16:00.

На вопросы журналистов ответят:

Анна Калягина , президент НП «Абхазский союз туризма», директор Агентства путешествий по Абхазии «Ацетук Тревел»;

, президент НП «Абхазский союз туризма», директор Агентства путешествий по Абхазии «Ацетук Тревел»; Александр Джеус , председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра «Орленок»;

, председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра «Орленок»; Алексей Черняк, председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного Совета Республики Крым.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

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