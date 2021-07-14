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Кубань, Крым или Абхазия — три самых популярных направления обсудят в «Патриоте»
Общество
Кубань, Крым или Абхазия — три самых популярных направления обсудят в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Власти Краснодарского края обязали с 1 августа вакцинироваться всех туристов вне зависимости от срока пребывания. Как новые ужесточения отразятся на туристах и местном бизнесе? Тем временем спрос на туры в Абхазию по сравнению с допандемийным 2019 годом вырос в два раза. Отмечается, что сейчас загрузка популярных абхазских отелей составляет 90–100 процентов в июле и августе, а в рейтинге продаж внутренних направлений Абхазия на четвертом месте у россиян. Крым также остается популярным направлением для отдыха жителей России.
Впрочем, цены и уровень сервиса в упомянутых туристических регионах продолжает вызывать вопросы.

Получить ответы на актуальные вопросы можно будет в ходе эфира, организованного Медиагруппой «Патриот», который состоится в среду, 14 июля, в 16:00.

На вопросы журналистов ответят:

  • Анна Калягина, президент НП «Абхазский союз туризма», директор Агентства путешествий по Абхазии «Ацетук Тревел»;
  • Александр Джеус, председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра «Орленок»;
  • Алексей Черняк, председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного Совета Республики Крым.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. 

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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