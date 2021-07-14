Lous and The Yakuza в Каннах появилась в неповторимом образе из смокинга и жакет-кейпа

Париж, 14 июля. Подружка дома Louis Vuitton — конголезско-бельгийская певица и модель с псевдонимом Lous and The Yakuza не пропускает ни одного его мероприятия. Она даже готова сорваться и на один вечер отправиться из Парижа в Канны ради фуршета любимой марки. Новый образ звезды появился на страницах ELLE.
Соул-композиции Мари-Пьер Какомы (это настоящее имя певицы) и руны, которые она самостоятельно изобразила на лице, понравились французскому модельеру Николя Гескьеру, который является креативным директором дома Louis Vuitton с 2013 года. Теперь он использует новую музу как свою куклу, одевая ее так, как ему заблагорассудится.
Очередное мероприятие в рамках Каннского фестиваля 2021 загадочная и чарующая Лу одарила своим присутствием в экстравагантном и элегантном наряде. Речь идет об оверсайзном жакете от смокинга с атласными лацканами и прорезями на рукавах на манер кейпа.
Но несмотря на такое «мужское начало», низ наряда довольно девчачий. Из-под графичного верха выглядывает черная пышная юбка из тюля. Образ девушка дополнила украшениями. На каждом из ее пальцев блестел золотой перстень, а на некоторых — сразу два.
Исполнительница родилась в Демократической Республике Конго. Она поет и читает на французском, «подписана» лейблом Columbia Records. В Spotify у 14-летней певицы более одного миллиона ежемесячных слушателей.
С Louis Vuitton у нее давнее сотрудничество. Она снималась в их рекламе. Но так было не всегда.
Когда Лу исполнилось два года, ее мать посадили в тюрьму на два месяца из-за гонений во время войны в Конго. После освобождения мать Мари-Пьеры сбежала с сестрой певицы в Бельгию. Девочку и еще нескольких детей оставили на отца. В 2000 году все воссоединились. Сначала семья переехала в Руанду, а затем и в Брюссель.
Ранее сообщалось, что другая темнокожая певица, Карди Би, беременна во второй раз.