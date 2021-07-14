Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 11:39
11:38
Общество
Заразившийся COVID-19 Боярский находится дома
11:38
Общество
Джордж Мартин займется производством триллера «Темные ветра» для AMC
11:36
Политика
Крымский депутат предложил защитить Украину от внешнего управления
11:35
Общество
Власти Петербурга рассказали, введут ли в городе систему QR-кодов
11:35
Общество
Сериал «Локи» получит продолжение
11:34
Общество
В России заразились коронавирусом еще 23 827 человек
11:31
Политика
Польша пригрозила Белоруссии санкциями за мигрантов в Литве
11:31
Происшествия
Арестованный в Минске россиянин Дудников признал вину
11:30
Происшествия
Суд перенес слушание по делу генерала Музраева
11:29
Экономика
Эксперт Цыплаков объяснил успехи внешней торговли Китая
Все новости

Lous and The Yakuza в Каннах появилась в неповторимом образе из смокинга и жакет-кейпа
Общество
Lous and The Yakuza в Каннах появилась в неповторимом образе из смокинга и жакет-кейпа
Global Look Press  /  Virginie Lefour

Париж, 14 июля. Подружка дома Louis Vuitton — конголезско-бельгийская певица и модель с псевдонимом Lous and The Yakuza не пропускает ни одного его мероприятия. Она даже готова сорваться и на один вечер отправиться из Парижа в Канны ради фуршета любимой марки. Новый образ звезды появился на страницах ELLE

Соул-композиции Мари-Пьер Какомы (это настоящее имя певицы) и руны, которые она самостоятельно изобразила на лице, понравились французскому модельеру Николя Гескьеру, который является креативным директором дома Louis Vuitton с 2013 года. Теперь он использует новую музу как свою куклу, одевая ее так, как ему заблагорассудится.

Очередное мероприятие в рамках Каннского фестиваля 2021 загадочная и чарующая Лу одарила своим присутствием в экстравагантном и элегантном наряде. Речь идет об оверсайзном жакете от смокинга с атласными лацканами и прорезями на рукавах на манер кейпа.

Но несмотря на такое «мужское начало», низ наряда довольно девчачий. Из-под графичного верха выглядывает черная пышная юбка из тюля. Образ девушка дополнила украшениями. На каждом из ее пальцев блестел золотой перстень, а на некоторых — сразу два.  

Исполнительница родилась в Демократической Республике Конго. Она поет и читает на французском, «подписана» лейблом Columbia Records. В Spotify у 14-летней певицы более одного миллиона ежемесячных слушателей. 

С Louis Vuitton у нее давнее сотрудничество. Она снималась в их рекламе. Но так было не всегда.

Когда Лу исполнилось два года, ее мать посадили в тюрьму на два месяца из-за гонений во время войны в Конго. После освобождения мать Мари-Пьеры сбежала с сестрой певицы в Бельгию. Девочку и еще нескольких детей оставили на отца. В 2000 году все воссоединились. Сначала семья переехала в Руанду, а затем и в Брюссель. 

Ранее сообщалось, что другая темнокожая певица, Карди Би, беременна во второй раз. 

 

Вернуться назад

конго каннский фестиваль louis vuitton  Lous and The Yakuza Лу Мари Пьер-Какома
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru