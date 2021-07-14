Lous and The Yakuza в Каннах появилась в неповторимом образе из смокинга и жакет-кейпа

Париж, 14 июля. Подружка дома Louis Vuitton — конголезско-бельгийская певица и модель с псевдонимом Lous and The Yakuza не пропускает ни одного его мероприятия. Она даже готова сорваться и на один вечер отправиться из Парижа в Канны ради фуршета любимой марки. Новый образ звезды появился на страницах ELLE.

Соул-композиции Мари-Пьер Какомы (это настоящее имя певицы) и руны, которые она самостоятельно изобразила на лице, понравились французскому модельеру Николя Гескьеру, который является креативным директором дома Louis Vuitton с 2013 года. Теперь он использует новую музу как свою куклу, одевая ее так, как ему заблагорассудится.

Очередное мероприятие в рамках Каннского фестиваля 2021 загадочная и чарующая Лу одарила своим присутствием в экстравагантном и элегантном наряде. Речь идет об оверсайзном жакете от смокинга с атласными лацканами и прорезями на рукавах на манер кейпа.