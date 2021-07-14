Власти Пермского края ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий населения

Пермь, 14 июля. Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Пермском крае. Постановление опубликовало управление Роспотребнадзора по региону.

Прививку от коронавирусной инфекции должны будут сделать 60% сотрудников ряда учреждений. Обязательную вакцинацию ввели исходя из эпидемиологической обстановки.

Нововведение касается отраслей торговли, культуры, образования, транспорта, спорта. Также прививку должны сделать работники заведений общественного питания, сферы услуг, МФЦ. Поставить первый компонент нужно до 15 августа, а второй — до 15 сентября.

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее назвал сроки вакцинации от коронавируса подростков. Сейчас в Москве проходят клинические испытания.