Тренера сборной России по футболу назначат в ближайшее время

Москва, 14 июля. Национальную команду России по футболу должен тренировать специалист с опытом работы на уровне сборных команд, заявил министр спорта Олег Матыцин.

По его словам, главный тренер сборной России по футболу будет назначен до старта отборочных матчей чемпионата мира 2022 года.

«Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира», — сказал глава ведомства во Владивостоке, куда он приехал на встречу с российскими атлетами, которые проходят подготовку к токийской Олимпиаде.

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов был уволен 8 июля, хотя сам специалист уточнил, что это было обоюдное расторжение контракта. Он возглавлял сборную России с 2016 года, передает «Вечерняя Москва». Сам Черчесов отказался от многомиллионной компенсации при расторжении соглашения с РФС.

На прошедшем Евро-2020 российская сборная не сумела выйти из группы, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и победив Финляндию (1:0). Команда заняла последнее место в своем квартете и завершила выступление на турнире, пишет «Мир 24».