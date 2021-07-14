Не менее десяти человек погибли при подрыве автобуса в Пакистане

Исламбад, 14 июля. Автобус подорвался на северо-западе Пакистана. В результате ЧП около десяти человек погибли, еще 39 получили ранения. Инцидент случился в округе Верхний Кохистан.

По предварительной версии, среди жертв есть четыре гражданина Китая. Обстоятельства происшествия и причины уточняются. На месте работают экстренные службы. Медики оказывают потерпевшим необходимую помощь.

На Киевском шоссе в Москве столкнулись грузовик и автобус, в результате два человека оказались заблокированы, их вытащили спасатели, сообщало РИАМО.