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Не менее десяти человек погибли при подрыве автобуса в Пакистане

  /   Обновлено: 14 июля 2021 09:17
Происшествия
Не менее десяти человек погибли при подрыве автобуса в Пакистане
wikipedia.org  /  wikimedia.org / Usman_ashiq / CC BY-SA 4.0

Исламбад, 14 июля. Автобус подорвался на северо-западе Пакистана. В результате ЧП около десяти человек погибли, еще 39 получили ранения. Инцидент случился в округе Верхний Кохистан.

По предварительной версии, среди жертв есть четыре гражданина Китая. Обстоятельства происшествия и причины уточняются. На месте работают экстренные службы. Медики оказывают потерпевшим необходимую помощь.

На Киевском шоссе в Москве столкнулись грузовик и автобус, в результате два человека оказались заблокированы, их вытащили спасатели, сообщало РИАМО.

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