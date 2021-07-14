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Военнослужащие ВВО отработали перехват диверсионной группы в Приморском крае
Армия
Военнослужащие ВВО отработали перехват диверсионной группы в Приморском крае
youtube.com  /  Минобороны России

Хабаровск, 14 июля. Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в учениях по перехвату условной группы диверсантов на территории Приморского края.

В маневрах были задействованы расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», а также подразделение противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Согласно сценарию учений, во время выдвижения дивизионов «Искандер-М» на позицию ракетных запусков условный противник предпринял попытку атаки. В ответ военнослужащие создали дымовую завесу для дезориентации «диверсантов» и маскировки техники, а затем отработали тактические приемы для нейтрализации нападающих.

Ранее экипажи Т-80У Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО приняли участие в учениях по форсированию водных преград на полигоне Головеньки в Подмосковье.

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