Военнослужащие ВВО отработали перехват диверсионной группы в Приморском крае

Хабаровск, 14 июля. Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в учениях по перехвату условной группы диверсантов на территории Приморского края.

В маневрах были задействованы расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», а также подразделение противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Согласно сценарию учений, во время выдвижения дивизионов «Искандер-М» на позицию ракетных запусков условный противник предпринял попытку атаки. В ответ военнослужащие создали дымовую завесу для дезориентации «диверсантов» и маскировки техники, а затем отработали тактические приемы для нейтрализации нападающих.

Ранее экипажи Т-80У Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО приняли участие в учениях по форсированию водных преград на полигоне Головеньки в Подмосковье.