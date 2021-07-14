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«Этот день в истории». Что произошло 14 июля, праздники, факты, люди
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«Этот день в истории». Что произошло 14 июля, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски программы «Этот день в истории» рассказывают о самых интересных и необычных событиях, явлениях, людях.

14 июля 1897 года указом Николая II был введен первый официальный выходной. Каждое воскресенье заводы и фабрики прекращали свою работу, а рабочие могли заняться своими делами.

Этот день для Франции стал переломным. 14 июля 1789 года произошел один из центральных эпизодов Великой французской революции — штурм крепости-тюрьмы Бастилия. Событие бесповоротно изменило судьбу Франции, свергнув власть королей. Сегодня это национальный праздник для французов, его принято отмечать парадами, шествиями и различными мероприятиями.

Кто из знаменитых личностей сегодня празднует свой день рождения и какие еще известные события произошли 14 июля, вы узнаете из нашего нового выпуска.

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