Режиссер «ВандаВижн» снимет новую часть «Звездного пути»

Лос-Анджелес, 14 июля. Режиссер Мэтт Шекман, работавший над супергеройским сериалом «ВандаВижн», снимет фантастический фильм «Звездный путь».

Постановщик долгое время работал над телевизионными проектами, включая «Игру престолов», «Психологию» и «В Филадельфии всегда солнечно». Последней его работой является мини-сериал «ВандаВижн», за который он был номинирован на Эмми за выдающуюся режиссуру. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Компания Paramount Pictures стремится возродить франшизу «Звездный путь» с тех пор как в 2016 году фильм «Стартрек: Бесконечность» вышел в прокате. Анонсированная четвертая часть, в которой актер Крис Хемсворт должен был повторить свою роль капитана Джорджа Кирка, была отменена.

Режиссер Квентин Тарантино также говорил о разработке нового фильма «Звездный путь», но переговоры с киностудией, похоже, провалились, так как он может завершить свою карьеру. Однако в Paramount все же рассчитывают снять продолжение своей известной кинофраншизы, которая должна выйти на экраны в 2023 году.

Мэтт Шекман официально подписал контракт на режиссуру следующего фильма «Звездный путь» для Paramount Pictures и «Плохого робота» Дж.Дж. Абрамса. Сценаристами назначены Линдси Бир и Женева Робертсон-Дворет. Однако подбор актеров пока неизвестен, поскольку кастинг еще не открывали.

Ранее стало известно, что на официальном аккаунте киноленты «Дюна» в Twitter был опубликован ролик, в котором есть новые кадры из грядущего фантастического фильма.