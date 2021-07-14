Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 10:08
10:07
Общество
Тротуары рядом со Смольным в Петербурге ночью выкрасили в красный цвет
10:06
Происшествия
Депутата из Тобольска заподозрили в наезде на полицейского
10:06
Общество
Врач Гальперин назвал веские причины для медотвода от вакцинации
10:03
Политика
Захарова назвала строго репрессивным новый закон о полиции в Великобритании
10:03
Происшествия
Двое работников детского сада на Урале погибли при чистке канализации
10:02
Происшествия
Труп инспектора нашли в сгоревшем катере в Охотском море
09:57
Евро 2020
Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии
09:54
Экономика
Цены на соль в России могут резко вырасти
09:54
Армия
Пропавшую в 1944 году советскую подлодку М-96 обнаружили на дне Финского залива
09:51
Политика
Американские власти запретили ввоз собак из более 100 стран
Все новости

Режиссер «ВандаВижн» снимет новую часть «Звездного пути»
Шоу-бизнес
Режиссер «ВандаВижн» снимет новую часть «Звездного пути»
Кадр из сериала «Ванда/Вижн»

Лос-Анджелес, 14 июля. Режиссер Мэтт Шекман, работавший над супергеройским сериалом «ВандаВижн», снимет фантастический фильм «Звездный путь».

Постановщик долгое время работал над телевизионными проектами, включая «Игру престолов», «Психологию» и «В Филадельфии всегда солнечно». Последней его работой является мини-сериал «ВандаВижн», за который он был номинирован на Эмми за выдающуюся режиссуру. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Компания Paramount Pictures стремится возродить франшизу «Звездный путь» с тех пор как в 2016 году фильм «Стартрек: Бесконечность» вышел в прокате. Анонсированная четвертая часть, в которой актер Крис Хемсворт должен был повторить свою роль капитана Джорджа Кирка, была отменена.

Режиссер Квентин Тарантино также говорил о разработке нового фильма «Звездный путь», но переговоры с киностудией, похоже, провалились, так как он может завершить свою карьеру. Однако в Paramount все же рассчитывают снять продолжение своей известной кинофраншизы, которая должна выйти на экраны в 2023 году.

Мэтт Шекман официально подписал контракт на режиссуру следующего фильма «Звездный путь» для Paramount Pictures и «Плохого робота» Дж.Дж. Абрамса. Сценаристами назначены Линдси Бир и Женева Робертсон-Дворет. Однако подбор актеров пока неизвестен, поскольку кастинг еще не открывали.

Ранее стало известно, что на официальном аккаунте киноленты «Дюна» в Twitter был опубликован ролик, в котором есть новые кадры из грядущего фантастического фильма.

Вернуться назад

кино стартрек вандавижн мэтт шакман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru