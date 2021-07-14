Ирина Шейк не хочет отношений с Канье Уэстом

Лос-Анджелес, 14 июля. Рэпер Канье Уэст попросил модель Ирину Шейк поехать с ним в Париж на шоу кутюрье, но получил отказ. Источники утверждают, что она воспринимает музыканта только как друга.

Впервые пара была замечена вместе в Провансе, где отмечали 44-й день рождения музыканта. Эта поездка широко освещалась в СМИ, поскольку Уэст впервые показался на публике с женщиной после развода с его экс-супругой Ким Кардашьян. Об этом сообщает Fox News.

«Она любит его как друга, но не хочет отношений с ним. Она не хочет ассоциации, что они встречаются, что было бы в прессе, если бы она появилась с ним в Париже. Это был бы еще один месяц новостей о том, что они встречаются», — заявил источник.

Он добавил, что Шейк отправилась на день рождения только в качестве подруги. На празднике было еще около 50 человек. Согласно информации от инсайдера, супермодель сейчас занимается своей четырехлетней дочерью и счастлива быть одна.

«Она не хочет быть связанной с кем-либо прямо сейчас. Она счастлива быть одинокой», — резюмировал источник.

Ранее стало известно, что актриса и модель Ким Кардашьян вновь поразила своих подписчиков. На этот раз она выложила откровенное фото в фиолетовом купальнике.