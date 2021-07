В Сети появился новый ролик по фильму «Дюна»

Лос-Анджелес, 14 июля. На официальном аккаунте киноленты в Twitter был опубликован ролик, в котором есть новые кадры из грядущего фантастического фильма.

Экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта должна была выйти на экраны кинотеатров в 2020 году, но ее перенесли на год из-за распространения коронавирусной инфекции. Фанаты могли ознакомиться с официальным трейлером еще минувшей осенью, и с тех пор им не представляли новых материалов. Об этом сообщает CinemaBlend.

Продемонстрированный в Twitter ролик посвящен версии фильма, которую покажут в IMAX кинотеатрах. В ней будут невиданные ранее кадры, новая музыка и многое другое. На специальных показах будет представлен и второй официальный трейлер, после чего он попадет в Сеть.

YOUR DESTINY AWAITS. @IMAX presents: An Exclusive Look at DUNE featuring never-before-seen footage, music and a first look at the New Trailer. Reserve your seats NOW: https://t.co/IRn1Ta5mtp pic.twitter.com/iriDdfsntX