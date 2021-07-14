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В Сети появился новый ролик по фильму «Дюна»
Шоу-бизнес
В Сети появился новый ролик по фильму «Дюна»
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 14 июля. На официальном аккаунте киноленты в Twitter был опубликован ролик, в котором есть новые кадры из грядущего фантастического фильма.

Экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта должна была выйти на экраны кинотеатров в 2020 году, но ее перенесли на год из-за распространения коронавирусной инфекции. Фанаты могли ознакомиться с официальным трейлером еще минувшей осенью, и с тех пор им не представляли новых материалов. Об этом сообщает CinemaBlend.

Продемонстрированный в Twitter ролик посвящен версии фильма, которую покажут в IMAX кинотеатрах. В ней будут невиданные ранее кадры, новая музыка и многое другое. На специальных показах будет представлен и второй официальный трейлер, после чего он попадет в Сеть.

Напомним, «Дюна» — фантастический фильм режиссера Дэни Вильнева. Главные роли в нем исполнили такие актеры как Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Джейсон Момоа и др. В России премьера кино назначена на 14 октября.

Ранее стало известно, что актер Райан Рейнольдс выложил на своем YouTube-канале видео, где он в образе супергероя Дэдпула находится в кадре вместе с персонажем Коргом, появлявшимся в фильме «Тор: Рагнарек».

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кино голливуд дюна
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