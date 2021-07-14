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Каждый пятый российский дачник летом работает удаленно
Общество
Каждый пятый российский дачник летом работает удаленно
pixabay.com

Москва, 14 июля. Около 54% россиян имеют дачу, 19% из них живут там все лето и работают удаленно, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Бывают за городом по выходным 25% дачников, выезжают в город несколько раз за сезон — 17%. Работают удаленно и практически не бывают в городе 68% из тех, кто постоянно живет за городом. Остальные в будни ездят на работу, более часа проводя в дороге.

«Среди основных причин, по которым россияне готовы отказаться на лето от комфортной жизни, — плохая экология в городах (пыль, грязный воздух), духота, отсутствие зелени, желание отдохнуть от толпы, а в этом году и невозможность поехать на отдых из-за пандемии», — сообщают эксперты.

Основными плюсами загородной жизни 27% опрошенных называют снижение бессонницы, 21% — отсутствие стресса, 15% заявили об улучшении самочувствия и приливе сил. Впервые переехали на дачу надолго лишь в прошлом году 31% респондентов, 9% купили дачу специально, чтобы провести там пандемию.

Опрос проводился во всех регионах страны 6-10 июля. Всего было опрошено 2 026 респондентов старше 18 лет, сообщает ТАСС.

Ранее исследование показало, что больше трети россиян (37%) на постоянной основе экономят деньги. Только 7% граждан не отказывают себе ни в чем.

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