Возможность полноценной жизни инвалидов в России обсудят в медиацентре «Патриот»

Инвалидность имеют более миллиарда человек на Земле. В России инвалидов — более 11 миллионов человек, из них 680 тысяч — дети. Как можно защитить их права на нормальную жизнь? Смогут ли в сентябре проголосовать те из инвалидов, кто являются маломобильными? Какой должна быть одежда для инвалидов? Насколько изменила пандемия ситуацию с инвалидностью в России?

На эти и другие вопросы будут даны ответы на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

В студии медиацентра выступят:

Юлия Яганова , президент СПБ ОПОИ «На коляске без барьеров»;

, президент СПБ ОПОИ «На коляске без барьеров»; Ксения Иванова , ведущая программы «Откровенно о разном», модель агентства «Inclusion»;

, ведущая программы «Откровенно о разном», модель агентства «Inclusion»; Инна Марковская , ведущая программы «Сила вдохновения», модель агентства «Inclusion»;

, ведущая программы «Сила вдохновения», модель агентства «Inclusion»; Анна Алмазова , руководитель модельного агентства «Inclusion»;

, руководитель модельного агентства «Inclusion»; Евгения Дубинина , директор благотворительного фонда «Мы здесь»;

, директор благотворительного фонда «Мы здесь»; Виктория Безнос, председатель благотворительного фонда «Мы здесь».

Пресс-конференция состоится в среду, 13 июля, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55