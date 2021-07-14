Американские ученые впервые измерили электрическое поле Солнца

Де-Мойн, 14 июля. Американские ученые впервые измерили интенсивность потока электронов, которая является составляющей солнечного ветра. Это позволило рассчитать потенциал электрического поля звезды.

Исследования проводились на основе данных солнечного зонда НАСА Parker Solar Probe. Ученые проанализировали информацию от автоматического космического аппарата, который пролетел всего в 0,1 астрономической единицы от звезды. Это ближе, чем любой корабль, который проходил до этого.

Ученые оценили соотношение улетающих и возвращающихся электронов и впервые рассчитали параметры электрического поля Солнца, а также его ширину и конфигурацию. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

«Электроны пытаются убежать, а протоны стараются оттянуть их назад. Это и есть электрическое поле. Если бы не было электрического поля, все электроны устремились бы прочь и исчезли. Но электрическое поле удерживает все частицы вместе как один однородный поток», — пояснил доцент кафедры физики и астрономии Джаспер Халекас.

Недавно ученые из обсерватории LHAASO провели исследование, в результате которого выяснилось, что крабовидная туманность посылает на Землю гамма-лучи с огромным потенциалом энергии, что ставит под сомнения фундаментальные законы физики.