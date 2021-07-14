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Гроза и кратковременный дождь ожидают москвичей в среду
Общество
Гроза и кратковременный дождь ожидают москвичей в среду
pixabay.com

Москва, 14 июля. Температура воздуха в Москве будет достигать 34 градусов тепла, одновременно с этим по городу пройдут кратковременный дождь и гроза.

Также москвичам стоит приготовиться к переменной облачности. В ночь на четверг температура может опуститься до отметки плюс 15 градусов, передает Гидрометцентр России.

Не менее жарко будет и жителям Подмосковья, температура воздуха в регионе будет колебаться в промежутке плюс 29-34 градуса. Во всем регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары.

Также синоптики спрогнозировали жару и зной в России до самого конца лета. Но погода будет неустойчивой.

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