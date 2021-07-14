Дочь Распутиной закрутила роман с миллионером из Монако

Москва, 14 июля. Младшая дочь певицы Маши Распутиной, 20-летняя Мария Захарова поделилась подробностями романа с миллионером Сергеем из Монако.

Пара познакомилась благодаря главному своднику страны Петру Листерману, к которому девушка обратилась сама. Сейчас она охотно рассказала, как развиваются отношения с возлюбленным в интервью с KP.RU.

«Общаемся по переписке, сейчас он мне хочет устроить шопинг на десять тысяч евро», — рассказала дочь артистки.

По ее словам, она виделась с молодым человеком всего один раз. Однако этого хватило миллионеру для того, чтобы восхититься юной Захаровой. Как заявил Листерман, Сергей из Монако пришел от Марии в восторг. Это неудивительно — девушка унаследовала от матери прекрасные внешние данные, хорошую фигуру, а также усердно учится в МГИМО на факультете журналистики.

Недавно врачи расшифровали данные КТ певицы Максим, которая уже долгое время болеет COVID-19. По словам медиков, есть положительная динамика, однако делать выводы об улучшении состояния еще рано.