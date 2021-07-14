Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 10:08
10:07
Общество
Тротуары рядом со Смольным в Петербурге ночью выкрасили в красный цвет
10:06
Происшествия
Депутата из Тобольска заподозрили в наезде на полицейского
10:06
Общество
Врач Гальперин назвал веские причины для медотвода от вакцинации
10:03
Политика
Захарова назвала строго репрессивным новый закон о полиции в Великобритании
10:03
Происшествия
Двое работников детского сада на Урале погибли при чистке канализации
10:02
Происшествия
Труп инспектора нашли в сгоревшем катере в Охотском море
09:57
Евро 2020
Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии
09:54
Экономика
Цены на соль в России могут резко вырасти
09:54
Армия
Пропавшую в 1944 году советскую подлодку М-96 обнаружили на дне Финского залива
09:51
Политика
Американские власти запретили ввоз собак из более 100 стран
Все новости

Дочь Распутиной закрутила роман с миллионером из Монако
Шоу-бизнес
Дочь Распутиной закрутила роман с миллионером из Монако
instagram.com  /  @masharasputina_official

Москва, 14 июля. Младшая дочь певицы Маши Распутиной, 20-летняя Мария Захарова поделилась подробностями романа с миллионером Сергеем из Монако.

Пара познакомилась благодаря главному своднику страны Петру Листерману, к которому девушка обратилась сама. Сейчас она охотно рассказала, как развиваются отношения с возлюбленным в интервью с KP.RU.

«Общаемся по переписке, сейчас он мне хочет устроить шопинг на десять тысяч евро», рассказала дочь артистки.

По ее словам, она виделась с молодым человеком всего один раз. Однако этого хватило миллионеру для того, чтобы восхититься юной Захаровой. Как заявил Листерман, Сергей из Монако пришел от Марии в восторг. Это неудивительно девушка унаследовала от матери прекрасные внешние данные, хорошую фигуру, а также усердно учится в МГИМО на факультете журналистики.

Недавно врачи расшифровали данные КТ певицы Максим, которая уже долгое время болеет COVID-19. По словам медиков, есть положительная динамика, однако делать выводы об улучшении состояния еще рано.

Вернуться назад

роман миллионер маша распутина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru