МИД России объяснил контакты Москвы с «Талибаном»

Москва, 14 июля. Москва начала устанавливать контакты с запрещенным в России движением «Талибан»1 семь лет назад, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Директор второго департамента Азии МИД отметил, что контакты нужны были для донесения озабоченностей в сфере безопасности в регионе. По словам Кабулова, Москва еще несколько лет назад предупреждала о том, что на фоне вывода войск США в Афганистане ухудшится ситуация.

«Если называть вещи своими именами, мы предвидели ее намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов», — сказал Кабулов.

Ранее официальный представитель политического офиса движения Мухаммад Наим сообщил, что «Талибан» не стремится установить господство над Афганистаном. По его словам, цель талибов — установить «свободную исламскую государственную систему» в Афганистане, а также «освободить страну и нацию», «успокоить народ» и обеспечить жизнь людей в рамках национальных ценностей и интересов.

1 Организация запрещена на территории РФ.